孔繁毅指疫下幼童少接觸流感病毒　憂冬季大爆發多重症　籲盡快接種疫苗

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅說，防疫措施令社會流感群體免疫力減弱，估計今年冬天流感有機會出現大爆發，一旦感染容易併發肺炎，呼籲盡快接種流感疫苗。

經歷近3年的新型肺炎疫情，大家都佩戴著口罩，很多人也沒有感染到流感，令流感群體免疫力減弱，加上入境檢疫措施放寬，增加輸入流感個案的機會。有專家說，將至的冬天不單要留意新型肺炎，流感的威脅亦不容忽視。

孔繁毅：「流感的影響或肆虐的機會可能比新冠更大，兒童因為過往數年沒接觸過流感病毒，尤其是幼童，若接觸了可能出現較嚴重的重症或併發症。」

他說，外國研究發現病人很少同時感染兩種病毒，通常是先感染新型肺炎再染流感。

孔繁毅：「最慘的情況是新冠破壞上呼吸道的細胞和免疫力，令你很容易之後感染流感。新冠康復後再染流感，其實破壞力很強，有機會併發症，尤其肺炎的比率可能上升也說不定，尤其是一老一幼。」

香港醫院藥劑師學會說，幼稚園學童近兩年的流感疫苗接種率持續下降至不足四成，呼籲家長帶小朋友接種。藥劑師提醒，新型肺炎和流感疫苗可以同時接種，只要分開左、右手接種便可以，副作用不會因而變得嚴重。