去年疑虐兒致入院個案增約四成　有醫生指趨勢一直上升

【有線新聞】社署去年接獲呈報超過1,300宗虐兒個案，有公立醫院醫生說，去年懷疑虐兒導致入院的個案增加四、五成，趨勢一直上升。

聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭慧芬：「好像2020年940宗虐兒，是否真的那時候較低？早一年是近1,000宗虐兒，那時疫情肆虐、無法上學，社工難以上門探訪，因有社交距離情況，虐兒個案靠社工、老師及醫護發現，那時覆診少了很多，很多家長不敢帶小童到醫院覆診，那時未必下跌，反而趨勢一直上升。」

鄭慧芬說，醫生及醫務社工會了解這些個案的家庭背景，檢視是否涉及虐兒，制定計劃支援。至於正就立法諮詢的強制舉報虐兒機制，她說不應該等到嚴重情況才舉報，目前如有懷疑虐兒個案，都可以向社署求助。