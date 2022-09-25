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2022年09月25日
港聞
新聞資訊
陳茂波：出口數字跌幅擴大 冀放寬入境防疫要求有利經濟
【有線新聞】財政司司長陳茂波說，多家主要央行大幅加息，香港勢必多方面受影響，政府近日放寬入境檢疫措施，希望有效管控疫情的同時，讓經濟有最大恢復空間。
美國聯儲局上星期再加息0.75厘，今年來五次加息，英國亦加息0.5厘，多家主要央行預告會繼續加息。陳茂波在網誌說，市場擔心加息會損害經濟增長動力和企業盈利，令經濟大環境更脆弱，香港作為全方位開放的經濟體，勢必受到影響。其中商品出口連續按年萎縮三個月，預告八月跌幅會繼續擴大。本港多家主要銀行上調最優惠利率0.125厘，令中小企融資成本增加，加重市民供樓負擔，金管局已將審批按揭貸款加息壓力測試由假設加3厘改至2厘，相信足夠妥善管理風險。資金流竄加上市場情緒，金融市場尤其是外匯和證劵市場，可能出現意料之外的波幅，資產價格將會受壓，今年來整體住宅樓價已下跌6.3%，港股表現亦反覆。
不過陳茂波說，本港疫情逐漸回穩，入境檢疫措施放寬，正如特首指出希望有效管控疫情，同時令經濟有最大的恢復空間，聯通世界、保持競爭力。
他又說疫情困擾全球近三年，外地人員往來正快速恢復，在這個關鍵時期，市民必須積極配合防疫要求，加速做好復常的各項準備，日後才可以捕捉經濟恢復帶來的機遇。
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