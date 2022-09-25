入境0+3｜市民：價錢不合理都要去 旅行社稱報名踴躍、待加開航班方可加團

【有線新聞】明天起入境檢疫放寬至「0+3」，不少市民到旅行社報團，有旅行社說反應踴躍，但航班未恢復至疫情前的數量，短期內不能加團 。

等了三年再出發，他們一連兩日去旅行社報名。

羅女士：「昨日已經去報名，在另一間報不到，今日再來報名。滿額了、所有想去都滿了。貴了一點，相差多少，數千元。」

伍女士：「訂機票很貴，突然加價，大約一倍。（價錢）不合理但都要去。（為何不合理都要去？）開心、放鬆一下，等了很久很久、三年了。日本團，大人、小朋友都喜歡，帶他們去玩。」

大部分市民跟她一樣，首選去日本。有旅行社說，市民報名短線和長線旅行團大約是七三比。

永安旅遊副總經理馬世文：「報名反應踴躍，但短期內、幾個月內，相信報團的團數暫時未能回復至疫情前，最主要是香港本地航空公司運力對比疫情前，暫時只有幾成，機組人員、機師、航機的數目未完全回復至2019年前的狀態。」

他說要待航空公司加開航班，旅行社才可以加團迎接聖誕旅遊旺季。