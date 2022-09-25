南韓譴責北韓再次試射導彈

【有線新聞】南韓軍方指北韓向朝鮮半島東部海域，發射一枚短程彈道導彈，譴責平壤嚴重挑釁，將透過美韓聯合軍演鞏固防衛。

南韓聯合參謀本部指北韓星期日上午近7時，在平安北道泰川一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈，飛行高度約60公里，以約5馬赫速度，飛行了600公里。今次是平壤自6月初以來，再次發射彈道導彈，亦是北韓月初頒布法令，確立為擁核國家後首次試射，正值美國核動力航母列根號戰鬥群日前抵達南韓釜山基地，準備參與美韓軍演。

南韓軍方譴責試射，對朝鮮半島以至國際社會的和平穩定構成嚴重威脅，重申將透過聯合軍演進一步鞏固防衛，嚴正應對北韓挑釁。

日本防衛大臣濱田靖一指，導彈並未有落入專屬經濟海域，但北韓今年以來已試射19次，是前所未有地頻繁，已透過外交渠道向北韓抗議。

分析認為考慮到美韓周一起一連四日聯合軍演，北韓有可能再次發動試射等挑釁，同期還有美國副總統賀錦麗出訪日韓。有華府官員表示北韓可能趁此期間核試