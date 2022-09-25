餐飲界聯署促准12人堂食、凌晨營業　醫生稱群體免疫力高可放寬

【有線新聞】本港新增確診逐步回落，多個餐飲業界組織聯署要求放寬餐飲防疫措施，增加客人上限和延長營業時間等。有醫生說目前群體免疫力高，有空間放寬。

入境檢疫措施即將邁向「復常」，但現行社交距離措施仍維持至下月5日，政府說有空間考慮放寬，但未有透露時間。有餐飲業人士說目前疫情平穩，七成市民已打第三針，應容許食肆營業至凌晨，放寬人數上限，枱與枱不用隔1.5米。

譽宴集團主席張家豪：「空氣清新機已加添、1.5米距離、人數上限限多少人，我們之前都做了，最後結果如何，不又是疫情爆發得如此厲害。」

酒吧業界亦希望延長些營業時間，持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁：「現在營業時間去到兩點，到五點可以營業，深夜人比較少，高危人士或者小朋友不會出來，180分鐘對疫情有多大影響，但那180分鐘對我們來說就是營業的死線。」

多個餐飲業組織聯署，包括餐飲聯業協會、餐飲管理協會、稻苗學會等，要求政府放寬防疫措施，包括由8人增至12人一枱，指業界由中秋至今，生意比往常跌三至五成，預料年底有大量市民因放寬入境檢疫而外出旅遊，削弱本地零售消費，希望政府放寬餐飲處所人數上限。

有呼吸系統專科醫生說，如果沒有高風險的新變異病毒株出現，有空間放寬社交距離措施，呼吸系統專科醫生梁子超：「主要傳播途徑是短距離空氣傳播，距離一兩米內的人如果有空氣排放，有氣溶膠入面有病毒仍然會感染到，一米半同一米影響不是特別大。」

他說經過今年兩次爆發，香港短時間內群體免疫力夠高，預期放寬限制後疫情或者有小波動，但相信只要採取針對性檢測措施，仍然可以壓下疫情。