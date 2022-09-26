入境0+3｜首批旅客台北抵港　有港人稱兩年未見家人　喜免檢疫：人是喜歡自由

【有線新聞】入境檢疫即日起改為「0+3」，抵港人士不需要在酒店隔離。有旅客說知道放寬才特地買機票回港，有人感到高興可以早點看到家人及掛念香港的美食。

兩年多以來，首批抵港不用隔離檢疫的旅客步出禁區。

吳先生：「（回港）計劃了幾分鐘，就是上網訂機票那幾分鐘。因為『0+3』爭取早些回港、早些工作。很大分別，每人節省三日時間，加起來節省的時間更不用說。」

夏先生：「一聽到『0+3』就馬上找機票。想念香港的雲吞麵。因為兩年多沒有與家人相聚，他們還未知道。因為（昨天）下午買凌晨四時機票，他們已睡覺。我等會回家給驚喜他們。很激動，因為疫情兩年，大家仍健康，可在香港見面，很開心。」

他們是由台北飛抵，航班剛好在六時，新措施實行便到埗，整班機只有不足10名旅客。下機後做完核酸檢測採樣就可馬上離開。雖然不用隔離，但有旅客仍繼續前往「檢疫酒店」。

許先生：「酒店已經付款，便繼續住三晚。之後自己換酒店，不能退款，又包三餐。想不到這麼快變『0+3』。心情當然愉快，方便很多，不用在房內困三日，人是喜歡自由的，我現在回酒店便可洗澡外出，你說多舒服，對不對？」

旅客可以自行坐交通工具離開，機場快綫、巴士都因應新措施恢復或加強服務。

回到家中或酒店，等到核酸檢測陰性結果就可以外出，首三天安心出行會是「黃碼」、不能進入食肆等主動查核疫苗通行證的處所，到第三天的核酸檢測結果陰性，便會轉為「藍碼」。