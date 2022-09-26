餐飲處所禁表演　西九餐廳分拆用膳、聽唱時段圖自救　當局未置可否　策劃人促放寬

【有線新聞】社交距離措施未有放寬時間表，餐飲處所仍然禁止現場表演。為了符合防疫規定，有餐廳將用膳和表演時段拆開，本台向食環署查詢這樣做行不行，署方沒有正面回應。

西九文化區這間餐廳營運了三年多，除了供餐，也是一個表演場地，周末會邀請不同樂手來表演。不過現時的防疫規例，餐飲處所禁止現場表演，負責人阿波要想辦法留住客人。

餐廳「留白」負責人阿波：「只可以表演音樂時作為單純表演場地，提供餐飲時作為純餐飲場地。」這裏晚上9時前是晚餐時段，不過一到9時，侍應會收拾餐桌，叫食客戴回口罩，專心欣賞表演。

阿波：「改變是非常之大，對飲食業打擊很大，（生意額）跌了超過五成。兩種要並存，難以劃分，提供餐飲但同時要令人享受音樂，你不能夠說吃完飯後乖乖地戴回口罩去聽，對於客人而言體驗很不一樣，甚至是客人覺得我們趕客。」

表演開始後，餐廳只會做外賣，想一邊喝東西一邊看表演，便要走遠一些。不過這樣分拆時段，有否違反防疫規定？我們向食環署查詢過，但署方沒正面回應，只是說如果餐廳同時提供現場表演，要申領公眾娛樂場所牌照。

與這間餐廳合作、統籌音樂節目的策劃人說，理論上沒有問題，西九文化區管理局藝術策劃龔志成：「我們要很小心，特別西九文化區是受到大家關注的地方，更要小心。我們一瓶水也不希望在桌上，全部清理好。我希望政府可以面對問題、並放寬，甚至有任何安全措施要我們遵守，例如食客與表演者保持距離，我覺得我們完全可以做到。」阿波：「我們這種營商模式很需要支持。餐飲和表演是否不能並存，是否一定要劃分呢？政府要思考一下。」