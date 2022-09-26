前年七一刺傷防暴警後機場被捕　工程師認暴動及傷人　還柙下月求情

【有線新聞】一名工程師前年七一在銅鑼灣刺傷警員後逃去，當晚在機場被捕。他承認暴動及傷人罪，還柙至下月求情。

案發在前年七一、國安法實施首天，銅鑼灣一帶有示威衝突，有人揮動光時旗幟。防暴警員在皇仁書院外制服被告羅玨琛，另一名被告周霈霖拉走他，案發時24歲的工程師黃鈞華用一把軍用摺刀刺向警員手臂，之後逃走，到觀塘碼頭將衣物和刀丟下海。

警員傷口長七厘米，失血1,600毫升，因傷口感染導致全身性敗血病，康復後要調離前線職務。黃鈞華當晚購買11時許飛往倫敦的機票，起飛前廣播叫他的名，警員在機上截查，將他帶下機拘捕，在他身上搜出七萬多的港元、人民幣、歐元以及BNO證件。

黃鈞華在區域法院承認暴動及有意圖而傷人罪，另一項妨礙司法公正罪留在法庭存檔。案情指他的女朋友張芷程當日不斷搜尋機票，跟黃鈞華一起回慈正邨住所拿行李，安排車輛接載到機場，張芷程否認妨礙司法公正罪受審。

同案的兩名男學生羅玨琛和周霈霖，分別承認暴動、拒捕及阻差辦公。法官說案情嚴重，不適宜判入教導所，但會為被告索取背景報告，還柙至下月13日聽取求情，再考慮判刑。