入境0+3｜有旅客提早重獲自由：非常幸福　酒店業料難吸引旅客　倡盡快0+0

【有線新聞】酒店檢疫安排取消，原本正在檢疫人士可以離開。酒店業人士說新安排令業界減少生意，而「0+3」未必能吸引外地旅客，期望可盡快改為「0+0」。

在銅鑼灣這間酒店，原本要隔離三天的旅客可以提早離開，梁先生：「最重要是節省時間，毋須長時間隔離。」

還有這位立法會議員，與丈夫去完宿霧旅遊，容海恩：「可以早點返回工作崗位，因有很多地區活動，尤其是將至的周六是十．一國慶日，中間有很多活動，希望可以出席。」

尖沙咀這間檢疫酒店。同樣有人提早重獲自由，孫小姐：「一開始我並沒有意識有多大區別，就是在香港逗留三天。但經過昨天（25日）完全封閉的隔離生活後，覺得可以出來是一件非常幸福的事。」

住客可以提早離開，酒店會退回剩下的錢給他們，有檢疫酒店說不少客人選擇繼續住，全部檢疫酒店稍後會變回普通酒店。

有檢疫人士上周五回到香港，剛剛完成三日酒店檢疫，未能受惠新安排覺得不值。鄧太：「我們都損失了數千元，但沒辦法。上次8月14日開始是『3+4』，都有預早通知會實施『3+4』，但今次好像太急。」

有酒店業界人士說，未來只剩下本地客生意，預計生意未必會轉好，酒店業主聯會經理陳媛妍：「回來探親、少量商務客人以及在『0+3』下，不少港人都希望外遊。回來時毋須檢疫，對我們酒店的生意不會好，亦減少他們玩宅度假的意欲。真正海外來的旅客，因為『0+3』他們有3日醫學監察，令他們來港吸引力不大。」

她說業界計劃推出優惠住宿及餐飲優惠，以維持生意。