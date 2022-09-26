回港易、來港易即日起不設限額　旅客：要登記、上網、掃碼　都是很累

【有線新聞】由內地及澳門經回港易或來港易入境，即日起不設限額。

在深圳灣口岸，陸續有市民和旅客入境。回港易原本每日有5,000個名額，來港易有2,000個，隨著政府放寬海外入境檢疫，相關限額亦取消，有旅客說過關方便了。

李小姐：「我覺得很好，對於要出國讀書、轉乘飛機的人很方便。以往要付錢給『黃牛』幫我搶名額，但現在可以直接自己在網上預約，都很快可以過關。」

陳女士：「我們預約了，今日才開放（不設名額），但我早前已經預約了。都是那麼麻煩，（如何麻煩？）過關要掃碼、登記，我們在此花了一個小時。登記、又要上網、又要掃碼，總之就很累。