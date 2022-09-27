入境0+3｜李家超稱社會反應正面　視乎疫情改0+0　相信展覽、商務客會回流

【有線新聞】入境檢疫措施放寬至「0+3」，行政長官李家超說實施首日運作順利，但可否放寬至「0+0」要視乎疫情有無反彈，會審慎觀察數據，可做的便會做。

周一由外地入境不用再隔離檢疫，特首李家超說機場運作和交通等方面在首日運作順暢，社會反應正面。李家超：「我開心見到很多笑臉，有很多擁抱和打招呼，令我十分感動。」

不過商界說，「0+3」對外來旅客吸引力有限，要求放寬至「0+0」，李家超說要先留意疫情有否反彈。李家超：「我們對於整個香港經濟活動我覺得要有正面態度看，現時（0+3）只實行了一日，有很多其他活動相信會不斷回來，包括一些展覽、商務客人，他們回來所帶來經濟效益之後可以輻射到其他不同界別、不同領域，必定要審慎看數據，如果可以做就會做，穩紮穩打。」

李家超批評社會上有人不遵守防疫措施，例如有兩萬多張涉嫌濫發免針紙、40位「紅碼」人士沒遵守隔離令外出等，這些情況會影響放寬防疫措施。李家超：「大家都很遵守我們的規矩，那我們的路便好走一點。但如果大家保持著如此多人不守規矩，我們的措施很多就變得不可以如此容易再有新考慮。」

另外有報道指啟德方艙醫院會改為過渡房屋，李家超引述專家說，疫情在冬季可能反彈，處理隔離設施要視乎數據和疫情變化，施政報告對房屋政策會有詳細交代。