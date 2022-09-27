志記鎅木廠｜收地期限屆滿　地政人員和警員圍封　負責人冀再通融兩周搬走木材

【有線新聞】古洞北的志記鎅木廠收地期限屆滿兩星期仍未遷出，政府派人圍封。

志記鎅木廠負責人王鴻權：「兵臨城下，今日圍封我們，沒有商量、沒東西能拿走。」大批地政人員清晨近7時去到志記鎅木廠，在外圍架設水馬，入口有多人看守，木廠員工都不可進入。工作人員在木廠內拍照記錄，大批木材以及志記的招牌都未搬走。

王鴻權：「招牌的承傳，是我爸爸傳給我，我很希望傳給後世。存在了70年的歷史，只不過是一種紀念，（如果）能夠通融讓我們取回當然好，再給我兩星期，盡量搬走木材、拆除機器，我們不會阻礙政府發展北部都會區，我們會盡量遷出配合，但配合之餘都希望能夠通融一些。」權叔說木廠內還有約700噸木材，部分已經有學校以及團體預約了接手，希望當局通融讓他們搬走。

志記原本去年年底要遷出，最後死線在兩星期前屆滿，發展局早前說已給多次寬限，不再延長，會向木廠補償1,400萬元，不過木廠方面說未收到。