保良局女員工疑多次推跌幼兒　揭發後四天警方才收到轉介　李家超：嚴肅追究

【有線新聞】保良局嬰兒組一名女職員被捕，涉嫌多次推跌六名幼兒，是繼童樂居後再發生留宿幼兒中心虐兒案。保良局揭發事件後四天，警方才接到部門轉介。行政長官李家超說會嚴肅追究。

發生虐兒案的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，位於銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈。一名33歲女職員

一日內先後推跌六名幼兒，保良局認為行為粗魯、不當，當時她未過試用期，已即時被停職，不獲續約。

行政長官李家超說會嚴肅追究責任，並要求勞福局研究，由獨立機構加強巡查，李家超：「巡查、管理方面的強化是急不容緩，可思考有沒有我們較為信任、獨立的（人士或機構），將巡查能力及數量加大。」

警方說本月20日收到部門轉介，懷疑有人不恰當對待介乎一至三歲的三男三女。由社署例行抽查到警方收到轉介，相隔了四天，有關注兒童人士認為要視乎案件嚴重性，才能決定是否轉介給警方，需時可能較長。

兒童事務委員會委員雷張慎佳：「如果我看到有緊急情況，例如小朋友的情形極之嚴重，而頻密度在閉路電視看到頻頻發生，非常嚴重地採用這些行為，緊急性又強些。我們鼓勵舉報是要早些，推都要舉報，不是到在角落撞到頭破血流才採取行動。」

雷張慎佳建議要就嚴重虐兒個案設立法定檢討機制，透過研訊還受害人一個公道。