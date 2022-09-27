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2022年09月27日
港聞
新聞資訊
調查指約三成心血管病人 疫情下運動減少 倡在家或辦公室運動
【有線新聞】香港心臟專科學院發現，約三成患心血管病或者高危人士，在疫情下減少運動及體重增加，呼籲大眾保持運動習慣。
學院訪問266名到心臟科求診或者覆診的病人，發現三成一人運動時間比疫情前短，更有兩成六人沒有做帶氧運動。
有醫生估計與運動場地關閉，限聚令下難做群體運動有關，呼籲大眾養成運動習慣，即使留在家中，亦可以做簡單伸展運動。
香港心臟專科學院院長陳偉光：「在家、在辦公室做這些都有幫助，雖然說未必是很強的強度，30分鐘就要動一動。」
香港心臟專科學院候任院長梁達智：「如果他運動時有心絞痛、氣喘，這些是要接受適當治療之後，例如藥物控制。或者是否接受「通波仔」手術之後，如果他情況穩定後可以如常做運動。建議病人做甚麼運動，或者一般三高人士，就是急步行最好，因為急步行最容易做到，亦不需要甚麼場地。」
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