俄羅斯後備役動員令惹反彈 徵兵中心軍官遭槍擊

【有線新聞】俄羅斯的動員令在國內引發的不滿情緒升溫，有徵兵中心被縱火、軍官遭槍擊。克里姆林宮承認徵召過程出現違反法令情況，承諾糾正錯誤，又稱未有封鎖邊境計劃。

一名槍手在伊爾庫茨克州的徵兵中心，懷疑用霰彈槍近距離射向軍官。據報槍手作案前大叫「沒有人會去打仗」、「我們現在要回家」。當局後來拘捕一名25歲男子，表明會嚴懲。

疑犯親人透露，疑犯本人沒有被徵召，但他一名沒有從軍經驗的好友近日被徵召，懷疑因此心生不滿。

俄羅斯全國各地多個徵兵中心及登記處近日就遭人縱火。在烏留平斯克，有人倒車撞向正門及投擲汽油彈。

北高加索的達吉斯坦等地，反對總統普京動員後備役的抗議持續，群眾與警員爆發衝突。人權組織統計，至今至少2000人被捕。

有報道指有無軍事經驗者、年齡老邁，甚至殘疾人士亦收到徵兵通知。莫斯科當局承認動員過程出現違反法令情況，承諾會糾正所有錯誤。

自動員令頒布後，大批俄羅斯民眾湧往國外，邊境檢查站大排長龍，離境航班機票亦火速售罄。克里姆林宮發言人被問及會否封鎖邊境時指，政府未下決定。