俄羅斯聯邦安全局指日駐海參崴領事涉間諜活動

【有線新聞】俄羅斯以從事間諜活動為由，拘捕日本駐海參崴領事，並發放他認罪的片段。他其後獲釋，被勒令出境。日本否認俄羅斯指控，互相傳召外交官抗議。

俄羅斯傳媒公開片段，聲稱是涉案日本領事在餐廳內，交易俄羅斯情報時人贓並獲的情況。

俄羅斯聯邦安全局指控該名領事提供利益，以換取俄羅斯與亞太國家合作的受限制資訊。據報涉及規避西方制裁，以及制裁對地區的經濟影響。

俄羅斯外交部就此傳召日本駐俄大使館公使銜參贊抗議。

「（你知道你違反了俄羅斯法律嗎？）現在知道了。」俄羅斯傳媒又發放聲稱是領事供稱犯案的片段，指他已招認交易俄羅斯機密。這名領事被扣留數小時後獲釋，被俄羅斯外交部列為不受歡迎人物，勒令48小時內離境。

日本外相林芳正稱：「俄方主張使館人員從事違法活動，完全不符事實。」林芳正指，領事當時是被蒙眼、按住頭和雙手押走，面對威嚇受查，批評俄方嚴重違反《維也納領事關係公約》，情況不能接受、對此極度遺憾。

外務省已傳召俄羅斯駐日大使提出嚴正抗議，要求俄方正式道歉，並防止同類事件重演。