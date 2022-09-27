【有線新聞】日本前首相安倍晉三國葬在東京舉行，超過四千人出席，包括美國副總統賀錦麗等外國政要。首相岸田文雄致悼辭，讚揚安倍施政充滿勇氣。

日本前首相安倍晉三的骨灰，由妻子安倍昭惠帶到日本武道館，並由首相岸田文雄帶領進入國葬現場，儀仗隊鳴炮19響致意。

遺骨置於禮堂正中，前面放有安倍獲得的多枚勳章。儀式開始時先奏國歌。全場默哀。之後播放約8分鐘安倍晉三生前的影片，回顧他的首相生涯。

首相岸田文雄致悼辭，讚揚安倍致力推動自由、民主、人權，在施政上採取果斷措施，形容他充滿勇氣：「你既是真誠、熱情的人，對朋友珍而重之，也是深愛昭惠夫人的丈夫，這些都會是我永遠懷念你的回憶，不論是日本還是世界各地的人，都會提及『安倍那時候』、『安倍時代』等等，一定會懷念你。」

日皇德仁、上皇明仁派代表鞠躬致意。日皇德仁的弟弟、秋篠宮文仁親王夫婦共七名皇室成員親身出席國葬。前首相小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎逐一獻花。

安倍晉三七月在奈良街頭演講期間遇刺身亡，終年67歲。超過四千人出席他的國葬，包括美國副總統賀錦麗、澳洲總理阿爾巴內塞、英國前首相文翠珊等外國政要。中國由全國政協副主席萬鋼帶領代表團致意。