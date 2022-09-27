喵坊不獲續約｜科技園：或寬限多三個月　喵坊否認有搬走共識、冀有合理期限遷出

【有線新聞】本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊」不獲科技園續約，年底要遷出。科技園說考慮寬限多三個月，「喵坊」不同意，促請園方寬限多兩、三年。 環保署說一有合適短期租約地會提供給「喵坊」考慮。

「喵坊」創辦人葉文琪及地主科技園分別召開記者會隔空對話，其中科技園多次被追問可否延長「喵坊」的租用期。香港科技園行政總裁黃克強：「（延長）三個月，我們確實有在電郵上與葉先生提過。如果要去到兩、三年，就真的沒有可能。」

但「喵坊」說如果要搬，就要先縮減設備規模，再找新地方興建廠房。「喵坊」創辦人葉文琪：「這裡差不多兩、三年時間，在這段時間就真的……紙包飲品回收或雜紙處理將要停頓。」

這場糾紛源於雙方對「是否續租」有不同說法，科技園說「喵坊」三年租約去年底屆滿，一早說了不會續租，今年延長一年是想給時間他們搬走；「喵坊」堅持承租時園方承諾可以租至少六年。

葉文琪：「職員口頭說的。有兩位高級經理，一位負責租務，一位負責行業事宜。」

黃克強：「口頭……我們問過在職同事，他們絕對不會這樣說。離職了的，我們就沒辦法，我們與他們談時，正常不會這樣說的。」

科技園說需要這塊地發展創新園，但「喵坊」引述科技園文件，說興建微電子中心不用這幅地。葉文琪：「（微電子中心）包括一個大地盤，旁邊有兩個細地盤，中間有（「喵坊」），是一個相當不錯的發展空間。（沒有大方向？）有大方向。大方向、微電子，元朗有創新園等。如果沒有（發展）路線圖，如果沒有時間表，然後單純趕我們走。是否合理？」

科技園說對社會的批評感到痛心，強調盡了能力協助「喵坊」經營，「喵坊」說不是想阻撓發展，只是希望有合理期限搬走。