七醫生涉濫發免針紙被捕　政府：逾兩萬張下月12日起失效

【有線新聞】警方再拘捕一名男醫生，懷疑濫發免針紙，是第七位醫生涉嫌干犯同類案件，政府下月12日起不再接納他們發出的兩萬多張免針紙。

涉案診所在荔枝角道，拉上大閘並無營業。警方以製造虛假文書罪拘捕65歲診所的男醫生，涉嫌2月至5月發出約3,200張免針紙，每張價值3,000至5,000元；警方亦檢走一批病人記錄、一部電腦及約56,000元現金。

政府說截至目前有七名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，合共發出了兩萬多張，佔仍然有效的免針紙超過一半，有合理懷疑這些私家醫生未遵從衞生署指引發出免針紙，因此不會再接納。考慮到有市民可能需時諮詢其他醫生，這些免針紙會在下月12日起失效。

政府提醒市民，如果用不當的免針紙進入處所，二維碼資料會被掃瞄器記錄，如果被發現是無效或虛假，一經定罪最高監禁14年。