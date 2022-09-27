入境0+3｜檢疫酒店「退場」即推優惠吸客　業界料staycation需求減　冀盡快「0+0」

【有線新聞】隨著「0+3」實施，60多間檢疫酒店變回普通酒店，部分推出優惠和套票，希望吸引本地客。

一夜間，檢疫旅客的生意消失，酒店立刻全面消毒，希望盡快重新接待本地客。如心酒店集團商務策略副總經理嚴麗珊：「我們的套房會低至半價，也會陸陸續續推出集團長期住宿優惠，務求希望在短時間內吸引本地客人長期住宿或宅度假之用。」

嚴麗珊說集團旗下四間檢疫酒店最高峰時有80%入住率，未來會有多少生意很難估計。嚴麗珊：「現時香港人應該會很熱切查看機票、出外旅遊，預計staycation方面短期內少了10至20%（生意）應是正常的。我們都完成了我們的歷史任務，為香港有需要時服務，亦期望很快變成『0+0』，促使更多海外旅客，甚至商務旅客快點回來香港。」

如果酒店轉型後，客流仍不足又如何？根據政府與檢疫酒店簽訂的合約，如果每月平均入住率不夠一半會有補貼「包底」，金額按房價、實際入住率和房間數目計算。

醫務衞生局說，上星期五宣布結束指定檢疫酒店計劃後，已即時給了30日終止合約通知期，換言之「包底」方案會維持到10月23日。