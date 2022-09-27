北溪天然氣管道洩漏氣體疑涉人為破壞

【有線新聞】連接俄羅斯及德國的天然氣管道北溪一號和北溪二號洩漏氣體，波蘭指有人破壞、相信涉及烏克蘭衝突，俄羅斯亦不排除是人為，丹麥則拍得海面湧現氣泡。

丹麥軍方的F-16戰機在波羅的海發現大型氣泡後，派直升機到場拍攝。北溪管道洩漏，導致大量氣泡浮上水面，他們又派出軍艦到場，確保航道及飛行安全。丹麥及瑞典的監測系統均錄得附近海域發生爆炸。

德國營運商周一指未投入使用的北溪二號管道，原本有氣體封存，但管內壓力一夜間急跌。通知鄰國丹麥後，丹麥指管道氣體洩漏入波羅的海，要求船隻避開相關水域。

北溪一號的雙線管道亦於同日，分別發現位於瑞典和丹麥水域有洩漏。營運商形容三條管道同時受損是前所未見，目前無法估計修復時間。丹麥政府隨即要求提升戒備，應對電力和天然氣供應可能出現問題。

波蘭總理莫拉維茨基周二出席另一條天然氣管道、連接挪威和波蘭的波羅的海管道啟動儀式，他表示雖然未知北溪洩漏詳細情況，但明顯有人蓄意破壞，相信涉及俄烏衝突。克里姆林宮亦表示人為破壞可能是原因之一。

北溪天然氣管道連接俄羅斯及德國，俄羅斯近月多次中斷向歐洲供氣，觸發歐洲能源危機。這次洩漏意味歐洲靠管道運送天然氣過冬的希望渺茫。