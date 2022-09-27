觀塘貨車落斜疑失控剷行人路　釀一死五傷　司機涉危駕被捕

【有線新聞】警方仍調查觀塘致命交通意外，一輛貨車昨晚懷疑失控，由瑞和街斜路衝下輔仁街，最後剷上行人路，撞死一名途人，司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

瑞和街街市對面的小巴總站，早上仍然被圍封，雜物散落地上，行人路要延伸出車路。中國銀行這間分行，鐵閘被撞到凹陷，會暫停服務直至另行通知，旁邊的櫃員機仍然開放。

出事路段瑞和街是向下的斜坡，有兩條行車線。星期二晚上約9時，清潔公司莊臣的貨車在附近雲漢街垃圾站清潔完畢，沿瑞和街往輔仁街方向行駛。警方說車輛當時失控，先後撞向四輛車，駛到輔仁街交界時，再撞向一輛小巴。

小巴及後撞倒一名男途人，他送院後不治，另外有五人受輕傷。65歲的貨車司機被捕，案件交由東九龍總區跟進。



