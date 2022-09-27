本地甲一籃球聯賽　永倫、東方分途殺入季後賽

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽，永倫在附加賽贏崇德飛鷹12分，獲得四強資格。

常規賽前兩名直入季後賽，三至六名就要打附加賽爭奪，黃衫永倫的泰那復出，攻入最高30分。頭兩節相當緊湊，飛鷹外線火熱，奧斯汀及「鷹王」蘇志樂輪流發炮，遠程「三分雨」合力轟入44分。

兩大黃牌今季第二次碰頭，去年12月落敗的奧斯汀今場未能復仇。泰那以一敵三，半場領先7分的永倫，第三節打出26比18拉開。內線的賀斯福缺陣，蔡龍德頂上搶攻籃底。

永倫最終贏94比82，重現季後賽經典戲碼，跟南華爭入冠軍戰。

白衫的香港東方輕鬆淘汰建龍飛馬。

外援拉利羅斯因傷回美國休養，全華班下梁嘉顯擔起重任，攻入21分，跟對面的韓天次並列全場最高。

內線成功死守漢尼拔，他一拍球就包夾，東方多達22次偷截，光是快攻都有31分，今場最多拋離33分。漢尼拔處處受制只得19分，愈打愈憤怒，大叫洩憤。尾段非常不滿，投訴被拉手、拉衫、拉頸，胡卓斌冷笑手指分牌。

最終比數94比69，香港東方出線，周日四強首回合硬撼滿貫。