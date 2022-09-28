烏克蘭四區公投通過併入俄羅斯　美國將於安理會提譴責議案　中方重申尊重各國領土完整

【有線新聞】烏克蘭4個地區公投通過併入俄羅斯，聯合國安理會召開會議，美國代表指將提出譴責俄羅斯議案，中方呼籲通過對話談判，實現停火停戰。

烏克蘭東部及南部，四個被俄方佔領的地區入俄公投結束，公投沒有受到獨立監察，不受國際承認。

親俄的選舉委員會宣布，全部地區大比數通過併入俄羅斯，其中頓涅茨克和盧甘斯克分別取得高達99%及98%支持票，扎波羅熱地區有93%人支持，赫爾松則有87%。俄羅斯聯邦委員會主席預告，國會或於下周二考慮將這四個佔烏克蘭一成半領土的公投地區併入俄羅斯。

聯合國安理會就公投召開會議，烏克蘭總統澤連斯基以視像致辭，批評公投虛假。澤連斯基：「俄羅斯指這些虛假公投正常，重演克里米亞事件，再一次試圖吞佔烏克蘭領土，代表與這位俄羅斯總統無話可說。」

美國代表宣布將提出決議譴責俄羅斯，呼籲成員國不要承認領土變化，並要求俄羅斯撤軍。中國常駐聯合國代表張軍重申，尊重各國主權、領土完整，同時重視各國合理安全關切，呼籲通過對話談判實現停火停戰，政治孤立、制裁施壓只會走向死胡同。

俄羅斯總統普京早前與官員會面時，再度強調公投旨在保護居烏克蘭俄語居民，免受基輔政府逼害。