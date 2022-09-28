免針紙｜權益組織憂更難取得豁免　西醫工會重申按專業診斷、料更謹慎

有線新聞】七名西醫涉嫌濫發免針紙被捕，他們簽發約二萬張免針紙下月中失效。西醫工會表示，醫生日後會更嚴格處理免針紙；有病人權益關注組織擔心，有需要的病人可能更難取得豁免。

免針紙預設有效期是90天，不過七名被捕醫生批出的就會於下月12日失效，病人權益關注組織擔心有需要的病人要取得豁免就更難。

病人政策連線主席林志釉：「醫生來說他可能擔心簽發免針紙都可能背後有後果，可能連評估也不做。公立醫院醫生發出免針紙非常困難，差不多跟你說『你不適合打針，但亦不會發出免針紙』。當然政府亦有疫苗過敏診所讓病人預約，看看是否適合接種疫苗，如果不適合便會給免針紙，但我昨天看過報道，排期到2028年。」

有醫生認同政府做法，批評被捕醫生是「害群之馬」，重申業界按專業診斷，相信日後處理免針紙會再謹慎些。

香港西醫工會會長梁漢輝：「嚴謹些、或沒嚴謹些，當然有些少影響。心理上、壓力上給業界情況是標準永遠都在此，按標準處理豁免書並不太難，『踩界』（個案）當然有些影響。」

他估計涉事兩萬張免針紙中，少於十分一真正有效，又相信兩星期時間足以讓有需要病人重新取得免針紙。資科辦說會根據衞生署名單更新處所的二維碼掃瞄器，提醒市民不能再用涉事免針紙進入。