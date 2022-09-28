男子涉開15戶口洗4億黑錢被捕　海關料無集團操控　仍調查資金來源

【有線新聞】海關拘捕一名男子，涉嫌以個人戶口及公司戶口清洗約4億元黑錢，初步調查顯示案件沒有集團操控，仍調查資金來源。

被捕的38歲本地男子住大圍隆亨邨，報稱是散工工人。海關指他2019年11月至今年5月在4間銀行開設8個個人戶口，期間有超過140個第三方戶口過了8,000萬元給他，交易超過1,000次，最大金額一宗交易約250萬元。

他又開設一間公司，報稱經營家俬、清潔用品業務，在銀行開設公司戶口收取匯款，最高一筆款項1500萬元，海關財富調查課高級調查主任雷榮俊：「這些公司地址沒有實際業務，沒報關記錄、報稅記錄，被捕人涉嫌用空殼公司名義洗黑錢，短短一個月在3間不同銀行開設7個公司戶口，並在第三方空殼公司收取巨額匯款，一年間收取2.9億元；被告人戶口交易記錄及他的財務狀況極不相稱。」

海關指案件資金流向多，仍要調查來源，初步相信該男子沒有集團操控，暫時獲准保釋候查。