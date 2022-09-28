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2022年09月28日
兩岸國際
新聞資訊
颶風伊恩吹襲古巴致全國停電後迫近美國達州
【有線新聞】古巴遭颶風伊恩吹襲後全國停電，最少2人死亡。伊恩增強為4級颶風，迫近美國佛羅里達州，當局頒令250萬人疏散。
伊恩登陸古巴比那爾德里奧省後，多處一片狼藉，多間房屋損毀。
政府疏散低窪地區數萬居民，有人在家園受創後倉皇避難，一名女子被家中倒塌牆壁擊中死亡。
狂風暴雨令不少電線桿和樹木倒塌，煙草烘乾設施屋頂亦被吹走，多幅農地遭殃。
伊恩更令這個加勒比海島國全面停電，影響1100萬國民。
美國國家颶風中心指，伊恩吹襲古巴後進入墨西哥灣，威脅佛羅里達州。
基韋斯特有衝浪客趁風高浪急挑戰巨浪。
州政府警告此颶風或影響全州份，頒令250萬人疏散，而且行動要快。坦帕市已有長長撤離車龍，有人輪候3小時製作沙包防範家居水浸。
預料伊恩約當地周三晚登陸，帶來時速209公里強風和600毫米雨量，可能引發逾3米高風暴潮。多間學校最少停課一日，奧蘭多迪士尼世界周三、四關閉。部分機場暫停運作，逾2000班航班取消。
總統拜登批准向佛羅里達州提供緊急援助，動員7000國民警衛軍協助，他呼籲民眾聽從指示疏散。
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