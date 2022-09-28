颶風伊恩吹襲古巴致全國停電後迫近美國達州

【有線新聞】古巴遭颶風伊恩吹襲後全國停電，最少2人死亡。伊恩增強為4級颶風，迫近美國佛羅里達州，當局頒令250萬人疏散。

伊恩登陸古巴比那爾德里奧省後，多處一片狼藉，多間房屋損毀。

政府疏散低窪地區數萬居民，有人在家園受創後倉皇避難，一名女子被家中倒塌牆壁擊中死亡。

狂風暴雨令不少電線桿和樹木倒塌，煙草烘乾設施屋頂亦被吹走，多幅農地遭殃。

伊恩更令這個加勒比海島國全面停電，影響1100萬國民。