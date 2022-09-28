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2022年09月28日
港聞
新聞資訊
立法會議員視察童樂居 有議員稱薪金、工作量難留人 倡由合約制改為長工
【有線新聞】立法會福利事務委員會到曾有虐兒案的童樂居視察，有委員認為童樂居薪金及工作量不吸引，建議由合約制改為長工。
新界西南（民建聯）陳恒鑌：「童樂居一直留不住人，尤其是員工上班一段短時間又離開，變相兒童跟員工建立不到互相信任。」
九龍東（工聯會）鄧家彪：「這裏（員工）要留宿，面對法理、挑戰上都大，所以其實是時候將如此特殊並且牽涉到法庭命令的服務，將它變成不是整筆過撥款，而是有固定薪級表的形式，去聘請這批工作人員，讓他們知道我做下去，我是有晉升、有薪酬上的調整，而非合約制。當然現在有一些改善，例如新增了約滿酬金，加強穩定性。」
委員說，童樂居經第三方機構、非牟利幼兒教育機構議會改革後運作暢順，人手比例有改善，以往早更照顧員和兒童是1比8，現時改為1比5、夜更則為1比12。
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