考評局下月推新評估系統　助分析學生強弱項　首期供30校參與、費用5萬元

【有線新聞】考評局下月推出新評估系統，協助老師評估文憑試學生能力，首期名額可供30間學校參加，全期費用為5萬元。

這個文憑試診斷回饋系統，涵蓋超過2,000條數學、經濟、會計等六個科目的多項選擇題，全部由過往文憑試題目中挑選，考生作答後，系統會參照過往十年文憑試成績統計數據，評估考生答題表現及分析強弱項。教師會獲得所有學生的表現摘要，利用數據跟進學生學習需要。

系統連同擬題培訓，供學校報名參加 ，全期費用為5萬元，首階段名額為30間學校，考評局評核科技及研究主管蕭偉樂：「究竟做了30條算是拿到甚麼成績？答對35條又是否可跳一級？學生其實沒有這方面的資訊。估算的成績用ABCD來給予他們一個資訊，我們避免了用文憑試的12345級，因為畢竟他們只是就着多項選擇題題目作出的估算，實際文憑試考試除了多項選擇題之外，同學也要應付另外一些要寫字的題目，那個部份因沒有題目在系統內，所以這個只是估算成績。」