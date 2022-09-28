研究指中醫藥有助治療新型肺炎後遺症　團隊盼推動中西醫協作治療

【有線新聞】醫管局聯同大學等研究發現，中醫藥療法有助治療新型肺炎後遺症，包括改善肺功能。

部分新型肺炎患者選擇看中醫調理身體。醫管局聯同港大、中大、浸大及七間中醫診所暨教研中心組成研究團隊，前年9月至去年12月跟進150名接受中醫門診治療的患者的康復情況，發現他們接受3個月治療後，在六分鐘步行測試中達標的人由5%提升到10%，反映患者肺功能改善了，接受治療半年後比例提升到約一成半，肺阻塞風險亦由三成降低至約兩成，咳嗽、氣喘、乏力等症狀亦有改善。

浸大協理副校長卞兆祥：「中醫在臨床症狀上的改善，肺功能改善加上肺阻塞風險降低方面來說，是有明顯幫助，整體改善來說是非常好。」

醫管局總行政經理黃巧雲：「他們都是住院後，出院仍然有後遺病徵，所以我們今次研究都是聚焦在這個群組的病人，亦從研究看到中醫效果及各方面，在第五波之前，其實我們平均病人來求診4至5次，已經表示有改善。」

團隊希望未來推動入院確診者接受中醫診療，及推動中西醫協作治療。

醫管局說中醫門診特別診療服務每天有1800個名額，市民如果想看中醫，用流動應用程式預約就可以。