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2022年09月28日
港聞
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學校減班｜教育局數人頭 中一減22班 小一累計減63班 校長促推行小班
【有線新聞】適齡學生人口下跌，加上移民潮等因素影響，公營中小學開班數目大減，教育局九月到學校，點算實際學生人數之後，本學年小一班數減14班，中一班數減22班。
教育局每年九月到官立和津貼的中小學點算實際在學人數，以釐定核准開辦的班級數目，本月出版的《小學概覽》顯示，官津小學整體小一班數比上學年縮減49班，「數人頭」後減多14班，累計按年減63班。
津貼小學議會主席胡豔芬：「預了會減（班），唯一慶幸沒有一間學校被殺校，移民潮影響整個小學業界流動，可能有很多（學生）本來未必離開了香港，但可能因為其他直資或私立學校有空缺，一直向上移的情況出現了，導致有一些學校要減班，當然我們很希望全港一致推行小班。」
至於中一「數人頭」之後就減22班，教育局指，核准班數調整除了反映適齡學童人口變化，亦包括學生人口流動情況，例如搬遷、家長選擇轉直資私立，以及「移入或移出本港的學童人口」等。
局方會與學界商討，研究鞏固及整合學校資源的辦法，亦會鼓勵業界及早規劃，以應對學生人口下降的影響。
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