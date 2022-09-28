北溪天然氣管道漏氣　歐盟北約稱人為破壞　俄方斥說法愚蠢

【有線新聞】北溪天然氣管道氣體洩漏，歐盟及北約指是人為破壞，但未有指明是俄羅斯所為，歐盟指會致力保障能源設施安全，俄羅斯則直斥破壞管道的講法愚蠢。

由俄羅斯輸送天然氣到德國的北溪管道洩漏氣體，大量氣泡浮上波羅的海水面，直徑超過1公里，鄰近水域的丹麥指，洩漏很可能持續至少一星期，有待氣體完全洩出才能展開詳細調查。

北溪一號和北溪二號管道本周初分別被發現氣體洩漏，丹麥及瑞典的地震專家表示，周一事件發生前監測到海中發生過兩次猛烈爆炸。

歐盟發聲明表示，任何故意破壞歐洲能源設施的行為完全不可接受，警告若有更多破壞會採取強硬保護措施應對。北約秘書長斯托爾滕貝格亦指，北溪管道是遭到蓄意破壞，他與丹麥國防部長見面，承諾會保護成員國重要基建，部分歐洲國家就直指是俄羅斯所為。

上月以機件故障為由中斷北溪一號供氣的俄羅斯，強調要徹查事件，又指不清楚維修要多少時間，對於俄方被指是破壞管道的幕後黑手，克里姆林宮直斥是愚笨的講法。

傳媒報道美國中情局早於六月已警告歐洲國家，北溪管道或會受破壞。美國國務卿布林肯則指，管道早已停止供氣，估計事件對歐洲能源影響不大；又表示這是歐洲結束依賴俄羅斯能源，以及發展再生能源的重要時機。