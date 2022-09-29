南丫海難十周年｜家屬提覆核促公布真相：我無法重新生活　倖存者：真相不可隱瞞

【有線新聞】今年是南丫海難十周年，這場造成39人死亡的慘劇完整調查報告至今未公開，死因庭亦決定不召開研訊，家屬惟有自行找證據提出司法覆核。

海難生還者趙炳全：「十年前，在十號碼頭上船。撞船時很大力，跌下海一刻整個人沉下去，看到死去的姐姐抱著救生圈，仍然很深刻。」

遇難家屬梁小姐：「我的弟弟懂得游泳，應該無事的，但一直等不到他的消息，去不同醫院叩門，最終致電給我說送去了殮房。」

時任行政長官梁振英：「我們會徹查這件事。」時任運輸及房屋局局長張炳良：「不可能不公開結果，政府需要向公眾交代。」

前行政長官林鄭月娥：「保護個人資料一直看法是不適宜公開。」

趙炳全：「為甚麼政府不向家屬公布真相，用時間磨滅你的意志。我的姐姐離世了，其實公布都不可以挽回她的生命，但是公眾知情權很重要，每個人乘船不知道危險在哪裡。」

2020年死因庭裁定39人非法被殺，不召開死因研訊。2021年家屬索取警方調查報告。梁小姐：「一千塊拼圖，警方已拼了七成，另外三成懸空了，在警方調查報告一直看到弟弟的名字，不開心。二千頁文件發現有些端倪，我覺得可以再嘗試要求召開死因庭。他是我的弟弟，我不會不理會，所以是我不能重新生活，我會幫他找出答案。」

2022年，家屬提交新證據，質疑海泰號船頭用鋼片加固、南丫四號船艙圍板比標準低，下月裁決是否召開死因庭。

趙炳全：「經歷了十年，我都跟自己說，走出來吧，很想釋懷，如政府所說已經過去了不用再追究。其實已走到最後一步了，真相就是真相，不可以隱瞞。」

2022年海事處回應指，已對個別人員作紀律處分，個案涉及個人資料及私隱，不會公開。