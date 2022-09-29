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2022年09月29日
港聞
新聞資訊
學童流失潮｜有立會議員倡減小學「叩門位」、中學每班人數 免殺校縮班
【有線新聞】本學年小一班數減14班，中一班數減22班，教育界立法會議員朱國強建議，小一統一派位的「叩門位」即每班酌情多收兩個學生，減至一個。中學就減少每班人數，避免殺校縮班。
立法會議員朱國強：「由教育局發出行政指令減少『叩門位』這個很簡單，出一句聲就已經解決，為甚麼不做呢？如果這個方案實行了，我相信每一區可能救回兩、三間學校，中學可以縮減每班人數，或改善班師比例。現時中學33人一班其實太多了，因為現在太多SEN（特殊教育需要）同學，經歷了『黑暴』、疫情，其實很多學生都有嚴重情緒問題。每一班如果縮減至20多人，個別照顧或照顧差異，或者關顧他們情緒方面都可以做得更好。」
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