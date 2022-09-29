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2022年09月29日
港聞
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許智峯四藐視法庭罪成判囚3年半 前年流亡海外缺席審訊 官批精心安排騙局
【有線新聞】前立法會議員許智峯前年流亡海外，缺席多宗刑事審訊，4項藐視法庭罪罪成，判囚3年半。法官形容許智峯策劃了一場精心安排的騙局，誤導警方和法庭批准他離港。
許智峯原本面對的控罪，包括19年屯門遊行，要求他人刪除手機內照片及3宗議會藐視案，他前年年底以外訪名義前往丹麥，其後宣布流亡海外，被警方通緝。
許智峯早前被裁定4項藐視法庭罪成，法官陳慶偉判刑時說，許智峯提供虛假的海外政治組織邀請信和日程，誤導警方和法庭批准他的離港申請。這個精心安排的騙局嚴重打擊公眾對司法的信心，行為是戲弄司法制度，妨礙司法公正。
考慮到事件嚴重，加上許智峯毫無悔意，並使用虛假證明文件，判他監禁3年6個月，以及支付懲罰性訟費。
許智峯在社交網站回應，說對判刑「嗤之以鼻」，損害公眾對司法公義信心的並非他，形容法庭是對著空氣判刑。
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