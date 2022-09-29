綠置居2022｜今起接受申請　大部分市民心儀油塘高宏苑：大單位、近地鐵站

【有線新聞】新一期綠置居即日起接受申請，下月12日截止，3個屋苑約4,700個單位，以市價四一折出售，最便宜的單位售價約75萬元。

在觀塘的售樓處人流不算多，大部分都是來取申請表及看模型，來交表的就更加少，大部分市民都心儀油塘高宏苑。

張先生：「都是希望大單位，希望能選市區，鄰近地鐵站，高宏苑，通常都是希望選擇這個。」

李先生：「因我住在東九龍，都會選擇東九龍等市區。合理價錢，5,000多元一呎還可以，對比私樓，一萬多元一呎就貴很多。」

廖生就與女兒一同申請，他們想選粉嶺的清濤苑，廖先生：「我仍不時要回內地，粉嶺的路線較近深圳，她（女兒）都是上班，不會經常逛街市，有需要才出來，最重要有個家。」

今期綠置居三個屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，約4,700個單位，實用面積184至489呎，以市價四一折出售，最便宜的單位75萬元就有交易，申請下月12日截止，預計今年第四季攪珠，明年第一季揀樓。