太平洋領袖峰會｜華府將首次公布新戰略　據悉所羅門群島拒簽夥伴關係宣言

【有線新聞】美國在華盛頓舉行，一連兩日太平洋領袖峰會被視為應對中國在太平洋地區日益增強的影響力，華府將首次公布太平洋地區新戰略。

美國國務卿布林肯周三為首次美國太平洋島國峰會揭幕，歡迎十多個太平洋國家領袖及代表。他表示美方與太平洋島國有相同願景，會致力幫助實現，美國國務卿布林肯：「這願景承認只有共同努力，我們才能真正解決在這時代我們公民面對的最大挑戰。由應對氣候危機和衛生突發事件，到促進經濟機遇，以至維護自由和開放的印太地區，每個國家無論大小，都有權選擇自己的道路。」

布林肯表示各方同意美國與太平洋地區夥伴關係宣言，為未來工作規劃路線圖，但外電引述外交官員所羅門群島表明不會簽署宣言，據稱所羅門群島與中國加強關係屬原因之一。

澳洲和新西蘭以觀察員身分參與峰會，各國領袖及代表又與氣候問題特使克里開會，討論氣候等議題，周四將於國務院發表講話的總統拜登當晚會在白宮設宴招待他們。外電引述知情人士指 ，白宮正在與私營部門合作，為太平洋地區推出有關海底電纜的協議，稱是回應中國外交和軍事擴張。