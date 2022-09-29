茘枝角貨櫃接種站明啟用　將擴至其他地區　據悉長遠將取代體育館

【有線新聞】政府在茘枝角以貨櫃設置疫苗接種站，明天起提供科興疫苗接種，之後亦會在其他地方設置同類接種站。據了解，因應已有77%人打齊3針，現時用作接種中心的體育館會逐步交還予康文署，以接種站取代。

這個在荔枝角公園游泳池對開空地的接種站，由兩個貨櫃改裝而成，其中一個貨櫃做登記，另一個就用來打針，有3個接種間。周五起提供科興接種服務，市民接種完可去旁邊的體育館休息。

公務員事務局局長楊何蓓茵說接種站與接種中心並無分別，楊何蓓茵：「現時新的都是設於人流暢旺的地方，比較小型、靠近社區的地方就更加方便市民接種，我們現時用貨櫃這種形式做的社區疫苗接種中心，無論在設施、程序方面，與我們用大體育館去提供疫苗接種那些社區疫苗接種中心是沒有分別。」

黃大仙廣場的接種站在下月12日投入服務，同時提供科興或復必泰，屯門置樂花園、鰂魚涌康怡花園、中環雪廠街三個私家診所接種站，就在周五啟用。

據了解這些用貨櫃設置的接種站，長遠會取代部分現有體育館的社區疫苗接種中心，以騰出體育館交還康文署，其他地區會陸續這樣做。