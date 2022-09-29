大專生五年前高登貼文「轟炸解放軍軍營」　煽惑製造爆炸品罪成還柙候判

【有線新聞】一名大專生五年前在網上發文，聲稱要「轟炸解放軍軍營」，被裁定煽惑他人製造爆炸品罪成，還柙至下月中求情及判刑。

27歲被告陳振銘，2017年以「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」為題，在高登討論區發文，約一年後被捕，被控煽惑他人製造爆炸品罪。法官裁決指，被告供詞前後矛盾，在錄影會面曾提及炸軍營是遊戲情節，卻不記得遊戲名稱，其後改口說沒有玩過；被告作供時又說正研究中醫，聲稱被中醫雜誌拒絕刊登文章才發布貼文，希望用較嘩眾取寵的方式和敏感的詞彙發文引人注目。

法官質疑被告貼文能鉅細無遺地列出炸彈製作的步驟、分量，反映被告經過深思熟慮，並非單純發洩情緒。在錄影會面時被告說不知道硝酸甘油是炸藥的一種，但發布貼文則以「硝酸甘油炸藥」為題，顯然知道硝酸甘油是炸藥，認為被告是砌詞狡辯，裁定他罪名成立。

法官將案件押後至下月14日求情及判刑，期間會索取心理醫生報告，被告不准保釋、要還柙。