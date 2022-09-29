外交部：中國外交不是要「另起爐灶」　但會努力維護國家主權和安全

【有線新聞】外交部表示，中國的外交政策不是要「另起爐灶」，但在涉台、涉港等問題上會敢於亮劍、堅決鬥爭，有力維護國家主權和安全。

外交部表示，十八大以來，中國外交以前所未有的廣度、深度和力度參與全球治理，貢獻中國智慧、提供中國方案、展現中國擔當，得到國際社會廣泛讚譽。中國的努力並非要改變基於規則的國際秩序，而是要讓規則更加公平公正。外交部副部長馬朝旭：「我們推動全球治理體系變革不是甚麼「另起爐灶」，而是使其更加公正合理。國際秩序只能以公認的國際法為基礎，不能由少數國家制定所謂的規則，更不能把自己的家幫、家規強加於人。」

近年中國在外交政策轉趨強硬，甚至被外界形容為「戰狼外交」，有評論認為中國與部分國家的雙邊關係因此受到影響。外交部則認為，中國的外交鬥爭是針對國際上的不公與不義，是為了維護國家利益和民族尊嚴。馬朝旭：「我們開展外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行。在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權問題上，敢於亮劍、堅決鬥爭，有力維護了國家主權、安全和發展利益。」

外交部強調，中國的外交旗幟鮮明地捍衛一個中國原則，把國家發展和安全的主動權牢牢掌握在自己手中。