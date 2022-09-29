巴基斯坦華裔夫婦經營牙科診所遇襲一死兩傷

【有線新聞】巴基斯坦南部卡拉奇一對持有中國及巴基斯坦國籍夫婦經營的牙科診所遭槍手襲擊，一名同樣持雙重國籍診所職員死亡，該對夫婦重傷，警方正追捕假裝病人行兇的槍手。

多名巴基斯坦警員圍封出事牙科診所，據報已檢走附近閉路電視片段調查。

位於巴基斯坦南部卡拉奇的診所，由74歲、譯音姓胡的華裔牙醫，與其同樣持有中國及巴基斯坦雙重國籍的太太經營約40年。

事發於周三下午，一名戴紅帽槍手假裝病人，走進診所約15分鐘後開槍施襲，然後乘坐接應電單車逃離現場。

牙醫夫婦以及一名診所職員中槍 ，職員譯音姓周，亦有雙重國籍，他當場證實死亡，夫婦則重傷送院。

警方正調查年約30多歲的槍手動機，是否涉及私人恩怨，抑或與恐怖主義有關。

巴基斯坦內政部長譴責襲擊無法接受，中國居民的安全應受保障。

巴基斯坦曾發生多宗針對中國公民的襲擊。今年4月卡拉奇大學3名中國籍教師，遭自殺式炸彈襲擊，3人連同當地司機喪生，武裝組織俾路支解放軍承認策動。