伊恩以4級颶風姿態登陸美國佛羅里達州

【有線新聞】颶風伊恩登陸美國佛羅里達州後，減弱為熱帶風暴。風暴潮造成多地嚴重水浸，最少230萬戶停電。伊恩逐漸移入佛羅里達中部，預料仍會帶來逾700毫米暴雨。

前一日才席捲古巴、造成傷亡的伊恩，以4級颶風姿態，周三下午登陸佛羅里達州西南海岸，引發高達3.7米風暴潮。大量海水湧上邁爾斯堡沿岸，淹沒道路、汽車被困路中心。

鄰近的那不勒斯水深及胸，消防接到大量求助電話，出動拯救被困居民，但消防局同樣水浸嚴重。

伊恩登陸於坦帕灣和聖彼得斯堡以南160公里，避過直接吹襲人口最稠密的地區，最高持續風速一度達到每小時240公里。當局預先頒令250萬人疏散，國民警衛隊7千人協助應對，多個縣實施宵禁。

邊境巡邏隊指一艘古巴偷渡船在附近海域沉沒，多人失蹤正在搜救。

伊恩逐漸移入佛羅里達州內陸並減弱，但預料仍帶來逾700毫米暴雨，全州各地可能出現洪水，憂慮可能令磷肥採礦場的放射廢物池水溢出，造成危害。

伊恩周四穿過佛羅里達半島後，沿東北方向移動，逼近東岸的佐治亞州和南卡羅萊納州。