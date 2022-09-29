童樂居虐兒案｜議員稱報告建議有效加強監管　促增資源解決幼兒院人手不足

【有線新聞】有議員認為報告建議有助提升留宿幼兒中心的服務質素，不過認為最重要是政府增加資源，解決人手不足的問題。

42頁的檢討報告，花了最大篇幅在如何加強監管機構上，委員會成員之一，社福界議員狄志遠認為建議某程度上已經奏效，狄志遠：「近日有機構在社署巡查過程中，發現有同工有不恰當行為，都說明現時進一步的檢討機制或監督機制產生效用。兒童院問題不只監督及巡查機制，更重要是涉及人手。很擔心我們完成報告完成檢討、有了結論，但政府沒有資源配合，只會淪為空談。」

報告未有提及改善幼兒工作員的薪酬待遇，另一名委員議員鄧家彪說，同樣是照顧幼兒，幼稚園教師待遇優勝很多，令此行業很難留住人手，鄧家彪：「幼稚園教師月薪達2萬多元，但純粹做幼兒工作員，月薪只有1.6至1.8萬元，加上工作量大，因為院舍設計是24小時。很多時這些不幸嬰幼兒來自很邊緣的家庭，不應該再用普普通通的整筆過撥款去看，是否反而應建立更穩定的人手團隊，避免人手流失。」他建議政府參照教師為幼兒工作員訂立薪級表，並且提供更多專業培訓。