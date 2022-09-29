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2022年09月29日
中國在線
新聞資訊
聲稱有直接證據表明人類由魚進化 中科院：演化過程長約5億年
【有線新聞】中國科學院研究團隊近日在國際學術期刊《自然》發表報告，有直接證據表明人類是從魚進化而來，而整個演化過程長達5億年左右。如果人類遠祖其實是魚，不知道大家有何想法?
中國科學院古脊椎動物與古人類研究所，研究了過去10年在重慶、貴州等地，志留紀時期地層中發掘出土的魚類化石，包括「蠕紋沈氏棘魚」、無頜的盔甲魚類「靈動土家魚」，以及屬目前已發現最古老的有頜類動物、被稱為「奇蹟秀山魚」的盾皮魚。
中國科學院院士朱敏表示：「我們人類的一些解剖學的結構，比如我們的眼睛、我們的鼻子、我們的嘴巴，包括我們的下巴、上頜，那麼實際上往前追溯，都會追溯到魚類身上去。」
研究團隊指，志留紀時期距今4億多年，推算從魚到人的演化過程長達5億年左右，由最早的無頜類，變成有頜類、肉鰭魚類，之後進化登上陸地，變成兩棲類和哺乳類動物，最終演化成人類。而有頜類脊椎動物，佔全球有脊椎動物物種數99.8%以上，包括了人類。
有關的研究填補了從魚到人的演化史中缺失的最初部分，亦對有頜類起源與發展有新的認知，相關報告近日已在國際學術期刊《自然》發表。
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