倒斃殘廁｜港鐵稱清潔工漏尋涉事殘廁　家屬斥卸責、質疑未防範求助掣失靈

【有線新聞】一名男子7月在紅磡站失聯後被發現在無障礙廁所倒斃，家屬公開港鐵回覆說，清潔管工並無搜尋女廁和旁邊的無障礙廁所，工人期間兩次打算清潔，但都以為有人使用，無按指引跟進。

今年7月，許伯在紅磡站失聯5小時後，被發現在一個無障礙廁所倒斃，港鐵曾經說當收到家屬求助後，已派人尋遍站內所有洗手間。死者家屬公開港鐵最新回覆，有不同說法，說清潔管工當日接獲通知後，只是找了男廁和旁邊的殘廁，無檢查女廁和旁邊的另一間殘廁，港鐵說是溝通落差。而當晚6時至9時，清潔工兩次打算清潔涉事的殘廁，但無人回應，以為有人正在使用，亦無按指引跟進，到晚上再清潔而發現無人應，才通知上級要求開鎖，港鐵已與清潔承辦商跟進。

港鐵又說警方解封涉事殘廁後，發現裡面的求助掣被按下和有故障，但事發當日無收到求助警報，由於不知道何時開始壞，無法確認許伯有否按動，否認在警方完成調查前曾改動求助掣。

港鐵又說警方解封涉事殘廁後，發現裡面的求助掣被按下和有故障，但事發當日無收到求助警報，由於不知道何時開始壞，無法確認許伯有否按動，否認在警方完成調查前曾改動求助掣。

死者家屬王小姐：「我們極度不滿意（港鐵）推卸責任予清潔工，質疑為何是讓清潔工尋找而不是自己找。（港鐵）說沒有換（求助掣），但曾經拆除，我不管你是換、維修或故障，明眼人都知是誰按，他們沒有防禦性檢查程序。」

港鐵承認在搜尋許伯過程有不足，與家屬期望有落差，職員和家屬溝通亦有不善，再次深表抱歉。