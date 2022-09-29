女子籃球世界盃八強　中國85:71法國

【有線新聞】女子籃球世界盃，中國以14分擊敗法國，相隔28年再次躋身四強。

白衫的中國入局慢熱。取得17分的嘉比威廉絲跳投得手，為法國拉開6分。

5場分組賽，中國只是不敵美國，在李夢帶動下成功反超，交給籃底的李月汝。李夢首節手感火熱，入了3球三分，單節獨取12分，全場貢獻23分。

法國以三分回敬，托妮壓哨射入，追成25比25完第一節。

中國勝在得分點平均，5位球員得分雙位數。進帳18分的黃思靜三分9射4中，拉開5分優勢。身高2米08的韓旭封阻嘉比威廉絲後，由李緣策動快攻，找回韓旭轉身勾入，交出13分、9個籃板，中國半場領先50比39。

但第三節表現失準，法國把握機會打出12比2的收窄分差。科圖絲個人突破上籃，追剩一分，今場取得19分。

中國靠韓旭上籃兼博得犯規，重新建立優勢，打完三節領先8分。

中國對上一次打入四強，要數到1994年的世界盃前身世錦賽，當年殺入決賽不敵巴西。今屆終於再有突破，楊力維妙傳李夢得手，第四節尾段愈拉愈開下，最終贏85比71，晉級四強。