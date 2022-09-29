克里姆林宮：烏克蘭四佔領區周五起正式入俄　意味核保護傘延至當地

【有線新聞】俄羅斯克里姆林宮指，烏克蘭四個佔領區周五正式併入俄羅斯，總統普京將出席儀式並發表講話，普京曾警告不惜動用核武保衛國家，四區入俄後意味俄羅斯核保護傘將延伸到當地。

烏克蘭的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松四個俄軍佔領地區，結束為期五天的入俄公投，俄方指各區分別有87%至99%的民眾支持入俄，這四個地區相當於烏克蘭一成半領土。克里姆林宮宣布周五舉行新領土入俄條約簽署儀式，普京總統會出席並發表講話，普京曾警告會動用核武保護領土免受侵犯，烏克蘭四個地區正式入俄，意味俄羅斯核保護傘將延伸至這些地區。

在莫斯科紅場，工作人員搭建舞台佈置印有「永遠在一起」的標語，當日紅場將舉行大型音樂會，未知普京會否出席，2014年克里米亞併入俄羅斯，普京曾出席相關慶祝活動。

烏克蘭早已表明不承認公投結果，指俄軍威嚇當地居民投票，總統澤連斯基批評俄羅斯違反《聯合國憲章》，必須接受懲罰。歐美等亦不承認公投結果，歐盟委員會主席馮德萊恩更針對公投提出更多制裁措施，包括進一步禁止進口俄羅斯產品，預料將減少俄羅斯70 億歐元收入。