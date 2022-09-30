疫苗通行證｜即日起擴至5歲　家長指為多人掃針卡較麻煩　有校長稱更難安排活動

【有線新聞】5歲或以上小童，即日起入食肆等表列處所，都要符合疫苗通行證要求。有去餐廳吃東西的小朋友說，職員沒有幫她們反掃二維碼，不清楚新措施。亦有家長說初時未習慣，會覺得有些麻煩。

兩名11歲中學生：「（剛才有否去堂食？）對。（有否使用安心出行？） 有。（進去後有無職員掃描疫苗通行證？）有嗎？（你是否知道整個程序是怎樣？）」她們搖頭表示不知道。

黃小姐：「剛開始使用通行證時不習慣，慢慢會習慣。（小朋友的二維碼在你的手機？還是帶紙本針卡？）我有放在手機內，拍攝了紙本針卡，然後再放入手機。家人會帶他出去，都會叫他們掃描。我有兩個小朋友，掃描又要排隊有點麻煩，後面有人等候，不只是掃描一個，站在門口等待的時間長了。」

有小學校長說，疫苗通行證適用年齡降至5歲，增加學校安排活動的難度。資助小學校長會副主席陳淑儀：「以旅行為例，原則上已經預訂了營地，但看到現時的情況，要跟隨表列處所的要求，所以未必全部同學可出席。要將他們分流，有些同學可以去營地，有些同學我們可能要帶去不受表列處所影響（的地方），例如公園。我認為分流總好過不能去，我們唯有盡可能在學校能力範圍內，而不犯規的情況下，舉行活動給學生。」