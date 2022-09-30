南丫海難十周年｜三年前規定船隻須備足量救生衣　記者視察渡輪、天星小輪是否合例

【有線新聞】當年39名遇難者中有8名兒童，獨立調查委員會曾指出，南丫四號沒有兒童救生衣是乘客罹難原因之一。政府三年前修例，規定船隻要一人一件救生衣。

記者乘搭過三條港內線，來往中環和紅磡的渡輪，見到每個座位下都有救生衣，是兒童和成人兩用。

有穿著說明，櫃內還有4件嬰兒救生衣。來往西灣河和觀塘的渡輪，救生衣放在船頂，數量符合2019年實施的新規例，不少於船隻的最高可運載人數，即最少一人一件。

記者再去乘搭來往中環和尖沙咀的天星小輪，先看下層，可以載226人，船頭、船尾各有一個櫃放救生衣，各有70件，還有四件放在傷殘人士專用位置，即共有144件。在上層，船中央有四個放救生衣的櫃，其中兩個櫃各有52件兩用救生衣，和2件嬰兒救生衣，另外兩個櫃沒寫到有多少。新規例下船隻要配備，乘客數目2.5%的嬰兒救生衣，以這層可以載299人來計算，即要有最少8件。

天星小輪回覆說，它們在指定遮蔽水域航行，規例容許可用救生圈代替部分救生衣，一個救生圈可供兩人使用，救生衣及救生圈的數量及位置通過海事處年檢，符合法例要求。

海事處說自2019年修例以來，巡查了1,800多次，沒有發現違例情況，會定期檢驗及突擊檢查船隻，確保救生及消防設備，符合法例要求。